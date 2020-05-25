Германия

Немецкий форвард оформил два хет-трика в нынешнем сезоне Бундеслиги против Майнца.

В 27-м туре немецкой Бундеслиги РБ Лейпциг в гостях разгромил Майнц со счетом 0:5, а главным героем встречи стал нападающий Тимо Вернер, оформивший хет-трик.

Интересно, что благодаря этому немецкий форвард установил уникальное достижение чемпионата Германии, оформив хет-трики в двух матчах, в первом и втором круге, против одной и той же команды. Этого не удавалось никому в XXI веке.

Пресс-служба Майнца в юмористической форме отреагировала на новый рекорд, сославшись на слухи о серьезном интересе к Тимо Вернеру со стороны Ливерпуля, который возглавляет Юрген Клопп.

"Клопп, ты может наконец-то забрать его к себе?" — написали представители Майнца в своем Twitter.

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Майнц — РБ Лейпциг.