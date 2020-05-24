Германия

Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер отметился очередным достижением.

В матче 27-го тура чемпионата Германии против Майнца форвард РБ Лейпциг Тимо Вернер не только установил личные рекорд результативности, но и сумел сделать то, что не удавалось никому в Бундеслиге в XXI веке.

В сезоне-2019/20 Вернер смог оформить хет-трики в двух матчах, в первом и втором круге, против одной и той же команды, чего в нынешнем веке еще не удавалось никому.

Последним, кто смог сделать подобное, был нападающий Байера Ульф Кирстен, оформивший хет-трики в матчах против Боруссии М в первом и втором кругах сезона-1998/99.