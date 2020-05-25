Германия

Оба игрока находятся в подходящей форме для участия в центральном матче тура.

Наставник дортмундской Боруссии Люсьен Фавр заявил, что центрбек Матс Хуммельс и хавбек Аксель Витсель вместе с партнерами готовятся к Дер-Классикер против Баварии.

"Я думаю, Хуммельс будет в порядке, он уже на 90 процентов вовлечен в тренировочный процесс. Что касается Витселя, то он уже тренировался с командой и имеет шансы попасть в заявку", — цитирует специалиста Sport1.de.

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Центральный матч 26-го тура между дортмундской Боруссией и мюнхенской Баварией состоится завтра, 26 мая, в 19:30 на Сигнал Идуна Парк. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.