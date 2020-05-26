Немцы намерены не выходить за пределы оклада в 20 млн евро за сезон.
Давид Алаба, Getty Images
26 мая 2020, 13:22
Мюнхенская Бавария, после продления контракта с Мануэлем Нойером, нацелилась на подписание нового соглашения с Давидом Алабой.
По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, "ротен" намерены вскоре вступить в переговоры с 27-летним австрийцем, чье соглашение с клубом заканчивается летом 2021 года.
На игрока уже претендуют Барселона, Интер и Реал. В то же время Бавария желает достичь соглашения с левым фулбеком, не выходя за пределы зарплаты в 20 млн евро за сезон.
В нынешнем сезоне Алаба провел 30 матчей за мюнхенцев, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.