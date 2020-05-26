Германия

Немцы намерены не выходить за пределы оклада в 20 млн евро за сезон.

Мюнхенская Бавария, после продления контракта с Мануэлем Нойером, нацелилась на подписание нового соглашения с Давидом Алабой.

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, "ротен" намерены вскоре вступить в переговоры с 27-летним австрийцем, чье соглашение с клубом заканчивается летом 2021 года.

На игрока уже претендуют Барселона, Интер и Реал. В то же время Бавария желает достичь соглашения с левым фулбеком, не выходя за пределы зарплаты в 20 млн евро за сезон.

В нынешнем сезоне Алаба провел 30 матчей за мюнхенцев, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.