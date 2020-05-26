Германия

Der Klassiker не обошелся без спорного эпизода. Проводим голосование среди наших читателей.

Завершился центральный поединок 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Бавария минимально обыграла дортмундскую Боруссию и укрепила свое лидерство в турнирной таблице.

Однако результат встречи мог быть совершенно другим. На 59-й минуте встречи произошел спорный эпизод, в ходе которого форвард "шмелей" Эрлинг Холанд пробил в штрафной соперника и попал мячом в руку Жерома Боатенга.

Главный арбитр не зафиксировал нарушение и, более того, не воспользовался системой видеоповторов VAR, чтобы пересмотреть эпизод. Боруссия впоследствии подала угловой.