Германия

Дортмунд вновь проиграл соперникам из Мюнхена, не забив ни одного гола.

Завершился центральный поединок 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Бавария минимально обыграла дортмундскую Боруссию и укрепила свое лидерство в турнирной таблице.

Таким образом, подопечные Люсьена Фавра в третий раз подряд проиграли прямому конкуренту за чемпионство Германии, а общий счет составил 0:10 в пользу мюнхенского гранда (0:5, 0:4, 0:1).

Отметим, что в последний раз дортмундская Боруссия обыгрывала Баварию в Бундеслиге в октябре 2018 года. Тогда "шмели" одолели соперника со счетом 3:2.