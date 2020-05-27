Германия

Главный тренер "шмелей" — о матче против мюнхенской команды.

Бавария минимально обыграла дортмундскую Боруссию и укрепила свое лидерство в турнирной таблице.

"Мы хорошо справлялись в первые 30 минут, затем опустились слишком глубоко. Во втором тайме выглядели неплохо".

"Были моменты, но не хватало последнего или предпоследнего паса. Заслуживали хотя бы ничьей".

"Отмечу, что мы играли лучше, чем против Вольфсбурга или Шальке", — приводит слова Люсьена Фавра официальный сайт Боруссии Д.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Боруссия Д — Бавария.