Германия

Немецкий специалист выиграл в первых 15 из 18 матчей чемпионата Германии.

В рамках 28-го тура чемпионата Германии Бавария минимально одолела Боруссию Дортмунд (1:0).

Для "ротен" эта победа стала 15-й в 18 играх с того момента, как клуб начал тренировать Ханс Флик.

Таким образом, Флик повторил достижение Пепа Гвардиолы, который ныне тренирует Манчестер Сити.

После победы над Боруссией, Бавария оторвалась от второго места на семь очков.

Ранее сообщалось, что Мануэль Нойер провел 400-й матч за Баварию в Бундеслиге.