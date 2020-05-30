Германия

Байер минимально одолел Фрайбург в очередном туре чемпионата Германии.

Байер не без проблем справился с Фрайбургом в 29-м туре Бундеслиги.

Единственный гол в игре записал на свой счет Кай Хаверц, который получил травму по ходу матча и был заменен на 66-й минуте.

Смотрите видео гола и обзор матча Фрайбург — Байер:

Фрайбург – Байер 0:1

Гол: Хаверц, 54

Фрайбург: Шволов – Кублер (Гульде, 66), Линхарт, Хайнц, Гюнтер – Шаллаи (Шмид, 66), Кох (Франтц, 75), Хефлер, Грифо (Квон, 75) – Холер (Вальдшмидт, 75), Петерсен

Байер: Градецки – Та, Бендер, Драгович – Амири, Баумгартлингер, Арангис, Синкгравен (Аларио, 62) – Вирц (Паулиньо, 85), Хаверц (Диаби, 66), Бэйли (Тапсоба, 85)

Предупреждения: … — Аларио, Амири.