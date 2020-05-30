Германия

Нидерландский специалист высказался о состоянии лидера своей команды.

Байер добыл минимальную победу над Фрайбургом в рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги, а главным героем встречи стал полузащитник Кай Хаверц, забивший единственный гол в этом поединке.

Несмотря на положительный результат, победа "фармацевтов" была омрачена травмой Хаверца, который не смог доиграть поединок до конца из-за полученного повреждения.

Впрочем, главный тренер Байера Петер Бос на послематчевой пресс-конференции заявил, что травма лидера его команды не особо серьезная.

"C Хаверцом все хорошо. Я не могу на данный момент сказать, насколько все плохо, но думаю, что все будет в порядке", — приводит слова Боса Goal.com.

В нынешнем сезоне Кай Хаверц в 27-ми матчах за Байер в Бундеслиге забил 12 мячей, причем 5 из них — после возобновления чемпионата Германии в мае. Благодаря своей результативности немец установил рекорд чемпионата Германи..