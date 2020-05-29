Германия

Полузащитник Байера Кай Хаверц не смог завершить матч 29-го тура чемпионата Германии.

В 29-м туре первенства Бундеслиги победа над Фрайбургом далась Байеру дорогой ценой.

Спустя 12 минут после того, как Кай Хаверц забил в ворота хозяев победный, как оказалось, мяч, 20-летний полузащитник был вынужден покинуть поле из-за травмы.

В нынешнем сезоне Кай в 27-ми матчах за Байер в Бундеслиге забил 12 мячей, причем 5 из них — после возобновления чемпионата Германии в мае.

О степени серьезности травмы и возможном времени восстановления пока не сообщается.