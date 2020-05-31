В Менхенгладбахе завершился поединок 29-го тура Бундеслиги, в котором местная Боруссия обыграла Унион (4:1).

Первым голом в матче отметился полузащитник хозяев Флориан Нойхаус, сумевший взятием ворот войти в историю чемпионата Германии.

Хавбек "жеребцов" отличился 3000-м голов в истории Бундеслиги. К слову, символический 3001-й гол забил также игрок Боруссии Маркус Тюрам.

Ранее рекорд по результативным передачам сумел установить полузащитник Баварии Томас Мюллер.