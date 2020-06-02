Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.
Кельн — РБ Лейпциг, Getty Images
02 июня 2020, 08:59
В поединке 29-го тура немецкой Бундеслиги Кельн принимал на своем поле Лейпциг.
Команды продемонстрировали высокий уровень результативности, а по итогам голевой перестрелки победителем из данного противостояния вышли "быки" (2:4).
Смотрите видео голов и обзор матча Кельн — РБ Лейпциг:
Кельн – Лейпциг 2:4
Голы: Кордоба, 7, Модест, 55 – Шик, 20, Нкунку, 38, Вернер, 50, Ольмо, 57.
Кельн: Хорн – Шмитц (Мере, 75), Ляйстнер, Чичос, Каттербах – Шкири, Гектор – Кайнц (Дрекслер, 58), Реджбечай (Тильманн, 58), Якобс (Теродде, 75) – Кордоба (Модест, 24).
Лейпциг: Гулачи – Мукиеле, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо – Ольмо (Форсберг, 85), Забитцер, Лаймер (Адамс, 59), Нкунку – Вернер, Шик (Айдара, 68).
Предупреждения: Дрекслер, Ляйстнер – Форсберг.