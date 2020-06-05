Германия

Косовар является приоритетным вариантом для "быков", в случае ухода Вернера.

Вингер бременского Вердера Милот Рашица попал в сферу интересов РБ Лейпциг. Об этом сообщает журналист Bleacher Report Дин Джонс.

"Быки" поборются за 23-летнего игрока в том случае, если команду все же покинет Тимо Вернер, который близок к трансферу в Челси.

В текущем сезоне Рашица отыграл 29 матчей за "музыкантов", отметившись 10 голами и 6 ассистами.

Ранее за косоваром также следил Ливерпуль.