Германия 05 июня 2020, 17:26 РБ Лейпциг следит за Рашицой Косовар является приоритетным вариантом для "быков", в случае ухода Вернера. Милот Рашица (слева), Getty Images 05 июня 2020, 17:26 Вингер бременского Вердера Милот Рашица попал в сферу интересов РБ Лейпциг. Об этом сообщает журналист Bleacher Report Дин Джонс. "Быки" поборются за 23-летнего игрока в том случае, если команду все же покинет Тимо Вернер, который близок к трансферу в Челси. В текущем сезоне Рашица отыграл 29 матчей за "музыкантов", отметившись 10 голами и 6 ассистами. Ранее за косоваром также следил Ливерпуль. Люди Милот Рашица Команды Вердер РБ Лейпциг Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте