Немецкий нападающий близок к переходу в стан "пенсионеров".
Тимо Вернер, getty images
04 июня 2020, 20:25
Челси преуспел в переговорах по нападающему Лейпцига Тимо Вернеру, сообщает немецкое издание Bild.
Лондонцы опережают Интер, Ювентус, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед в борьбе за игрока.
Источник утверждает, что Тимо Вернера ждет пятилетний контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год.
В текущем сезоне нападающий отыграл 28 матчей за РБ Лейпциг в Бундеслиге: на его счету 24 гола и 7 результативных передач.
Напомним, что у претендентов на Вернера осталось меньше двух недель, чтобы активировать клаусулу игрока.