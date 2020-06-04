Англия

Немецкий нападающий близок к переходу в стан "пенсионеров".

Челси преуспел в переговорах по нападающему Лейпцига Тимо Вернеру, сообщает немецкое издание Bild.

Лондонцы опережают Интер, Ювентус, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед в борьбе за игрока.

Источник утверждает, что Тимо Вернера ждет пятилетний контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год.

В текущем сезоне нападающий отыграл 28 матчей за РБ Лейпциг в Бундеслиге: на его счету 24 гола и 7 результативных передач.

Напомним, что у претендентов на Вернера осталось меньше двух недель, чтобы активировать клаусулу игрока.