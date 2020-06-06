Германия

Завершился матч 30-го тура чемпионата Германии.

В очередном туре Бундеслиги между собой встречались Фортуна и Хоффенхайм.

Начиная с девятой минуты игры "селяне" находились в меньшинстве, однако сумели завершить встречу не проиграв.

Фортуна – Хоффенхайм 2:2

Голы: Хеннингс, 5, 76 (с пенальти) – Даббур, 16, Цубер, 61

Фортуна: Кастенмайер, Айхан, Хоффманн (Гиссельманн, 66), Зуттнер, Циммерманн (Циммер, 66), Штегер, Бодзек (Офори, 66), Бериша (Моралес, 66), Томми, Караман (Ковнацки, 83), Хеннингс

Хоффенхайм: Бауманн, Пош (Богарде, 85), Хюбнер, Бичакчич, Нордтвейт, Сков (Гриллич, 85), Цубер (Кадержабек, 62), Баумгартнер (Бебу, 62), Руди, Самассеку, Даббур (Крамарич, 71)

Предупреждения: Бодзек, Хоффманн, Сков, Зуттнер, Нордтвейт, Крамарич, Гриллич, Хеннингс

Удален: Хюбнер, 9.