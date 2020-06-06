Томас Мюллер отметился двумя результативными передачами в поединке 30-го тура Бундеслиги против Байера.

Таким образом, немецкий нападающий оформил 19-й и 20-й ассисты в сезоне, повторив показатель Кевина Де Брюйне в 2015 году, который остается рекордом лиги, сообщает Opta.

Томас Мюллер также отличился семью голами в текущем розыгрыше Бундеслиги.

Отметим, что голевые передачи нападающего позволили Баварии обыграть Байер в результативном поединке.