Нападающий Баварии близок к тому, чтобы обойти бельгийца уже в следующем матче.
Томас Мюллер, getty images
06 июня 2020, 19:29
Томас Мюллер отметился двумя результативными передачами в поединке 30-го тура Бундеслиги против Байера.
Таким образом, немецкий нападающий оформил 19-й и 20-й ассисты в сезоне, повторив показатель Кевина Де Брюйне в 2015 году, который остается рекордом лиги, сообщает Opta.
Томас Мюллер также отличился семью голами в текущем розыгрыше Бундеслиги.
Отметим, что голевые передачи нападающего позволили Баварии обыграть Байер в результативном поединке.