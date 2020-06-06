Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

В поединке 30-го тура немецкой Бундеслиги Фортуна принимала на своем поле Хоффенхайм, который ведет борьбу за попадание в еврокубки.

Еще на первых минутах встречи гости остались в меньшинстве, но, несмотря на это, сумели навязать борьбу и могли выигрывать аутсайдера чемпионата. В конечном итоге Фортуна вырвала ничью в концовке поединка (2:2).

Фортуна – Хоффенхайм 2:2

Голы: Хеннингс, 5, 76 (с пенальти) – Даббур, 16, Цубер, 61

Фортуна: Кастенмайер, Айхан, Хоффманн (Гиссельманн, 66), Зуттнер, Циммерманн (Циммер, 66), Штегер, Бодзек (Офори, 66), Бериша (Моралес, 66), Томми, Караман (Ковнацки, 83), Хеннингс

Хоффенхайм: Бауманн, Пош (Богарде, 85), Хюбнер, Бичакчич, Нордтвейт, Сков (Гриллич, 85), Цубер (Кадержабек, 62), Баумгартнер (Бебу, 62), Руди, Самассеку, Даббур (Крамарич, 71)

Предупреждения: Бодзек, Хоффманн, Сков, Зуттнер, Нордтвейт, Крамарич, Гриллич, Хеннингс

Удален: Хюбнер, 9.