Германия

Французский защитник точно не покинет клуб в качестве свободного агента.

Спортивный директор РБ Лейпциг Оливер Минтцлафф заверил, что у центрбека Дайота Упамекано летом есть только два варианта: либо продлить контракт с "быками", либо покинуть клуб.

"Упамекано очень важный для нас игрок и один из самых желанных футболистов на этой позиции в Европе", — отметил Минтцлафф в интервью Bild.

"Одно мы можем сказать точно: у нас есть четкое понимание с ним и агентом, что мы не отпустим его бесплатно. Наш клуб не может себе позволить такое. Так что есть два варианта: продлить контракт или поменять клуб. Я уверен, что относительно скоро мы будем знать, в каком направлении двигаться".

Интерес к Упамекано приписывали Арсеналу, Манчестер Юнайтед и мадридскому Реалу.

В нынешнем сезоне на счету 21-летнего Дайота 33 матча и один ассист за Лейпциг во всех турнирах.