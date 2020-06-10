Германия

Француз прокомментировал возможный трансфер вингера Ман Сити.

Полузащитник Баварии Кингсли Коман поделился своим мнением о возможном переходе в команду вингера Ман Сити Лероя Сане.

"Приход Лероя Сане не станет для меня проблемой. Если только клуб не скажет, что больше не нуждается в моих услугах.

Ситуация с Сане не имеет ко мне никакого отношения. Когда я приходил в Баварию, в команде были Франк Рибери, Арьен Роббен и Дуглас Коста. Я был молодым игроком, но это не стало для меня проблемой. Для команды будет только лучше, если у нас будут игроки такого уровня", – рассказал Коман в интервью Sport Bild.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 29 поединков в футболке "красных", отличившись шестью голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, Коман сыграл 100 матчей в Бундеслиге в составе Баварии.