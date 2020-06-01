Германия

Герберт Хайнер считает немецкого вингера интересной футбольной личностью.

Президент Баварии Герберт Хайнер — о возможном переходе полузащитника Манчестер Сити Лероя Сане в мюнхенский клуб.

"Сане — интересная футбольная личность, но не только благодаря своей игре на поле. Он популярный и узнаваемый футболист среди молодежи".

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"Он играет в бутсах Nike, но если перейдет в Баварию, то узнает о преимуществах Adidas", — приводит слова Герберта Хайнера Bayern & Germany.

Ранее сообщалось, что Лерой Сане готов пойти на сокращение зарплаты ради перехода в Баварию. Мюнхенский гранд готов заплатить за футболиста 60-70 миллионов евро.