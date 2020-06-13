Германия

Хавбек может сменить клуб в Бундеслиге.

Полузащитник Шальке Даниэль Калиджури близок к переходу в Аугсбург, информирует издание Kicker.

Контракт хавбека с "кобальтовыми" подходит к концу, и он должен получить статус свободного агента. Аугсбург ведет переговоры с итальянцем и практически согласовал условия сотрудничества.

Калиджури присоединился к Шальке в январе 2017-го из Вольфсбурга. В текущем сезоне 32-летний игрок провел 27 поединков в футболке "сине-белых", отличившись тремя голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Аугсбург также близок к подписанию защитника Боруссии М Тобиаса Штробля.