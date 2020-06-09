"Кобальтовые" нацелились испанского вратаря.
Серхио Рико, Getty Images
09 июня 2020, 11:44
Голкипер Севильи Серхио Рико попал в сферу интересов Шальке, сообщает портал fichajes.net.
"Кобальтовые" следят за ситуацией вокруг испанского вратаря и попытаются подписать его в летнее межсезонье. Немецкий клуб рассматривает 26-летнего игрока в качестве замены Александеру Нюбелю, который перейдет в Баварию.
В завершившемся сезоне Рико выступал на правах аренды в ПСЖ, где отыграл 8 матчей.
Действующий контракт голкипера с Севильей истекает в 2021 году.
Ранее сообщалось, что Шальке может подписать голкипера Баварии Свена Ульрайха.