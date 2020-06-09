Германия

"Кобальтовые" нацелились испанского вратаря.

Голкипер Севильи Серхио Рико попал в сферу интересов Шальке, сообщает портал fichajes.net.

"Кобальтовые" следят за ситуацией вокруг испанского вратаря и попытаются подписать его в летнее межсезонье. Немецкий клуб рассматривает 26-летнего игрока в качестве замены Александеру Нюбелю, который перейдет в Баварию.

В завершившемся сезоне Рико выступал на правах аренды в ПСЖ, где отыграл 8 матчей.

Действующий контракт голкипера с Севильей истекает в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Шальке может подписать голкипера Баварии Свена Ульрайха.