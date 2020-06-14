Молодой француз привлек внимание клубов из Бундеслиги.
Ньянзу Куасси, Getty Images
14 июня 2020, 07:53
Защитник ПСЖ Ньянзу Куасси попал в сферу интересов Боруссии Дортмунд и Баварии, сообщает портал Le10Sport.
Куасси должен стать свободным агентом этим летом, так как его контракт с парижанами подходит к завершению. Немецкие клубы хотят воспользоваться этой возможностью, чтобы подписать молодого центрбека в межсезонье.
В подписании 17-летнего француза также заинтересованы Лейпциг, Милан и Реал Мадрид.
В текущем сезоне Куасси провел 15 поединков в футболке "сине-красных", отличившись тремя голами и тремя ассистами.