Германия

Молодой француз привлек внимание клубов из Бундеслиги.

Защитник ПСЖ Ньянзу Куасси попал в сферу интересов Боруссии Дортмунд и Баварии, сообщает портал Le10Sport.

Куасси должен стать свободным агентом этим летом, так как его контракт с парижанами подходит к завершению. Немецкие клубы хотят воспользоваться этой возможностью, чтобы подписать молодого центрбека в межсезонье.

В подписании 17-летнего француза также заинтересованы Лейпциг, Милан и Реал Мадрид.

В текущем сезоне Куасси провел 15 поединков в футболке "сине-красных", отличившись тремя голами и тремя ассистами.