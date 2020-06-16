Германия

Молодой француз, по всей видимости, продолжит карьеру в Бундеслиге.

Центральный защитник ПСЖ Танги Куасси принял решение сменить клубную прописку в будущее трансферное окно и продолжить карьеру в Германии. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 18-летний француз отклонил предложение парижского гранда о продлении контракта с зарплатой в 1,2 миллиона евро евро, чтобы перебраться в Баварию.

Куасси подпишет с "красными" долгосрочное соглашение на пять лет. Утверждается, что в новом клубе юный футболист будет получать 2 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что в услугах Танги Куасси заинтересованы Ренн, дортмундская Боруссия и мадридский Реал.