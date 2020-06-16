Канадский футболист пробежал с рекордной скоростью в матче против Вердера.
Альфонсо Дэвис, Getty Images
16 июня 2020, 23:07
В поединке 32-го тура немецкой Бундеслиги Бавария играет в гостях против бременского Вердера.
Вингер Альфонсо Дэвис, выступающий в мюнхенском клубе на позиции левого защитника, в этом матче пробежал с максимальной скоростью в 36,51 км/ч. Этот показатель стал новым рекордом чемпионата Германии.
Стоит отметить, что данные по максимальной скорости футболистов Бундеслиги начали собирать с сезона-2013/14.
Напомним, ранее Альфонсо Дэвис стал лучшим игроком мюнхенской Баварии в мае по версии болельщиков.