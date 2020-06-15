Германия

Канадский универсал был отмечен поклонниками своей команды.

Альфонсо Дэвис стал лучшим игроком Баварии в мае по результатам голосования болельщиков клуба, сообщает официальный сайт мюнхенцев.

Канадец набрал 37%, на втором месте расположился Йозуа Киммих с 30%, а замкнул тройку Томас Мюллер с 14%.

В текущем сезоне Дэвис провел 25 матчей в Бундеслиге: на его счету 3 гола и 5 результативных передач.

Напомним, что ранее Бавария продлила соглашение с канадским фланговым универсалом.