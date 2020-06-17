Германия

Немецкие "горняки" продолжают ухудшать свои антирекорды.

Шальке в 32-м туре снова не сумел выиграть – более того, "кобальтовые" уступили Айнтрахту во Франкфурте-на-Майне. Команда все еще Давида Вагнера не выигрывает уже в 14 матчах чемпионата подряд: шесть ничьих и восемь поражений.

В прошлом туре Шальке побил свой 27-летний антирекорд, когда он не мог выиграть в Бундеслиге 12 матчей подряд. В последний раз Шальке побеждал в Бундеслиге еще 17 января в игре с Боруссией М (2:0).

До конца чемпионата Шальке попробует обыграть дома Вольфсбург и на выезде Фрайбург.

Айнтрахт – Шальке 2:1

Голы: Андре Силва, 28, Абрахам, 50 – Маккенни, 59.

Айнтрахт: Трапп – Абрахам, Хасебе, Ндика – Да Коста (Чендлер, 81), Кор (Соу, 69), Ильзанкер (Хинтеррегер, 69), Роде (Гачинович, 77), Костич – Камада, Андре Силва (Дост, 81).

Шальке: Нюбель – Кенни, Кабак, Ощипка, Миранда (Тиав, 84) – Беккер (Матондо, 46), Маккени, Шепф, Боздоган – Буджелаб, Кутуджу (Грегорич, 57).

Предупреждения: Камада, Трапп, Дост – Маккенни, Ощипка, Боздоган, Буджелаб.

Удаление: Боздоган, 78