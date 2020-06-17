Немецкие "горняки" продолжают ухудшать свои антирекорды.
Шальке, Getty Images
17 июня 2020, 21:43
Шальке в 32-м туре снова не сумел выиграть – более того, "кобальтовые" уступили Айнтрахту во Франкфурте-на-Майне. Команда все еще Давида Вагнера не выигрывает уже в 14 матчах чемпионата подряд: шесть ничьих и восемь поражений.
В прошлом туре Шальке побил свой 27-летний антирекорд, когда он не мог выиграть в Бундеслиге 12 матчей подряд. В последний раз Шальке побеждал в Бундеслиге еще 17 января в игре с Боруссией М (2:0).
До конца чемпионата Шальке попробует обыграть дома Вольфсбург и на выезде Фрайбург.
Айнтрахт – Шальке 2:1
Голы: Андре Силва, 28, Абрахам, 50 – Маккенни, 59.
Айнтрахт: Трапп – Абрахам, Хасебе, Ндика – Да Коста (Чендлер, 81), Кор (Соу, 69), Ильзанкер (Хинтеррегер, 69), Роде (Гачинович, 77), Костич – Камада, Андре Силва (Дост, 81).
Шальке: Нюбель – Кенни, Кабак, Ощипка, Миранда (Тиав, 84) – Беккер (Матондо, 46), Маккени, Шепф, Боздоган – Буджелаб, Кутуджу (Грегорич, 57).
Предупреждения: Камада, Трапп, Дост – Маккенни, Ощипка, Боздоган, Буджелаб.
Удаление: Боздоган, 78