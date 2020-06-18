Германия

Представляем вашему вниманию видеообзор игры чемпионата Германии.

Шальке в 32-м туре Бундеслиги снова не смог победить – уже в 14-м матче чемпионата подряд. В этот раз непреодолимым соперником для гельзенкирхенцев оказался Айнтрахт, обыгравший их со счетом 2:1.

Айнтрахт – Шальке 2:1

Голы: Андре Силва, 28, Абрахам, 50 – Маккенни, 59.

Айнтрахт: Трапп – Абрахам, Хасебе, Ндика – Да Коста (Чендлер, 81), Кор (Соу, 69), Ильзанкер (Хинтеррегер, 69), Роде (Гачинович, 77), Костич – Камада, Андре Силва (Дост, 81).

Шальке: Нюбель – Кенни, Кабак, Ощипка, Миранда (Тиав, 84) – Беккер (Матондо, 46), Маккени, Шепф, Боздоган – Буджелаб, Кутуджу (Грегорич, 57).

Предупреждения: Камада, Трапп, Дост – Маккенни, Ощипка, Боздоган, Буджелаб.

Удаление: Боздоган, 78