Представляем вашему вниманию видеообзор игры чемпионата Германии.
Айнтрахт - Шальке, Getty Images
18 июня 2020, 12:56
Шальке в 32-м туре Бундеслиги снова не смог победить – уже в 14-м матче чемпионата подряд. В этот раз непреодолимым соперником для гельзенкирхенцев оказался Айнтрахт, обыгравший их со счетом 2:1.
Айнтрахт – Шальке 2:1
Голы: Андре Силва, 28, Абрахам, 50 – Маккенни, 59.
Айнтрахт: Трапп – Абрахам, Хасебе, Ндика – Да Коста (Чендлер, 81), Кор (Соу, 69), Ильзанкер (Хинтеррегер, 69), Роде (Гачинович, 77), Костич – Камада, Андре Силва (Дост, 81).
Шальке: Нюбель – Кенни, Кабак, Ощипка, Миранда (Тиав, 84) – Беккер (Матондо, 46), Маккени, Шепф, Боздоган – Буджелаб, Кутуджу (Грегорич, 57).
Предупреждения: Камада, Трапп, Дост – Маккенни, Ощипка, Боздоган, Буджелаб.
Удаление: Боздоган, 78