Германия

Football.ua анонсирует центральный поединок 33-го тура.

На Ред Булл Арене состоится самый красочный поединок остатка сезона, в котором Лейпциг сыграет против Боруссии Д, сделав попытку навязать борьбу "шмелям" за второе место.

Лейпциг — Боруссия Д

Суббота, 20 июня, Ред Булл Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Теоретически, "быкам" все еще надо обеспечить себе Лигу чемпионов на следующий сезон, а потому заочная борьба с Боруссией за второе место трудно назвать первостепенной задачей. Если команда Нагельсманна проиграет в грядущем матче, то риск вылета из топ-4 возрастет, так как сзади у Лейпцига находятся два серьезных конкурента — Байер и Боруссия М. Дортмунду же не грозит место ниже третьего, так что для подопечных Фавра главное защитить имеющиеся преимущество и спокойной готовиться к следующему сезону.

Стоить отметить, что Лейпциг очень неуверенно играет дома после возобновления карантина. "Быки" после рестарта провели в родных стенах четыре поединка, все из которых завершились ничейным результатом. Причем соперники были далеко не самые грозные — Фрайбург, Герта, Падерборн и Фортуна. Боруссия же на голову выше этих оппонентов, и отстоять ничью против гранда — это также не самая простая задача.

Но все же, Лейпциг будет несколько более мотивирован, чем "шмели". Гарантия Лиги чемпионов и перспектива второго места будет гнать команду Нагельсманна вперед, в особенности нападающего Тимо Вернера, для которого будущий поединок станет одним из последних перед переездом в Челси.

Дортмунд же, в свою очередь, подходит ко встрече не в самом лучшем настроении. Боруссия туром ранее проиграла дома аутсайдеру Майнцу. Вопрос в том, насколько же команда функционально готова к матчу против Лейпцига, ведь судя по поединку против "карнавальников", "шмели", которые еще несколько туров назад потеряли шансы на борьбу за чемпионство, мыслями уже в будущем сезоне.

В свою очередь, Боруссия не проигрывала на Ред Булл Арене уже четыре поединка кряду. Но сумеет ли команда продлить эту статистику и впредь? Дортмунд перед встречей, в отличии от Лейпцига, испытывает ощутимые кадровые проблемы — точно не сыграют Дауд, Хакими, Загаду и Дилейни, под сомнением участие Аканджи, Ройса и Рейны. Кроме того, есть ощущение, что "быкам" куда больше необходима победа в матче.