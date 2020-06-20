Германия

Кристиан Штрайх высказался о предстоящем матче с Баварией.

Бавария, которая уже обеспечила себе досрочную победу в чемпионате Германии, в рамках 33-го тура немецкого первенства встретится с Фрайбургом. Главный тренер "бразильцев из Брайсгау" Кристиан Штрайх поделился ожиданиями от данного противостояния.

"Я очень надеюсь, что мы сыграем с такой же энергией и страстью, с какой играли в предыдущих матчах. Я уверен, что команда готова выложиться на максимум. Если Бавария в субботу будет в ударе, то пару голов они нам точно закатят".

"Однако, возможно, мы сможем долгое время сохранять интригу. Мы хотим непременно сыграть против Баварии смело и с уверенностью в своих силах. Мы верим в себя", — приводит слова Штрайха официальный сайт Баварии.

Напомним, матч Бавария — Фрайбург состоится сегодня, 20 июня. Начало поединка — в 16:30 по киевскому времени.