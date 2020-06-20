Стал известен список игроков, которым может достаться почетная награда.
Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд, getty images
20 июня 2020, 16:50
Бундеслига составила список игроков, которые претендуют на звание лучшего игрока сезона лиги.
В него попали два представителя Баварии — Роберт Левандовски и Серж Гнабри. Столько же игроков Боруссии Д — Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд, а также Тимо Вернер (Лейпциг), Кай Хаверц (Байер) и Амин Арит (Шальке).
Напомним, что лучшим молодым игроком Бундеслиги назвали Альфонсо Дэвиса.