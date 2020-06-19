Германия

Вингер Баварии Альфонсо Дэаис признан лучшим молодым футболистом сезона-2019/20 в Бундеслиге.

Недавно ставший чемпионом Германии в составе Баварии Альфонсо Дэвис стал лучшим молодым игроком Бундеслиги — сообщил официальный Твиттер лиги.

19-летний канадец выступает в составе первой команды Баварии с сезона-2018/19 (6 матчей, 1 гол в Бундеслиге), а в нынешнем чемпионате Германии провел 28 матчей (3 гола).

Ранее игрок национальной сборной Канады (17 матчей, 5 голов) выступал за вторую команду Баварии (8 матчей во всех турнирах, 0 голов) и Ванкувер Уайткэпс (81, 12).

Ранее Дэвиса признали самым быстрым футболистом в истории Бундеслиги.