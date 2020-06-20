Германия

Леверкузенцы опустилось на пятое место из-за поражения от Герты.

Боруссия М пожаловала в гости к Падерборну, который уже утратил шансы остаться в Бундеслиге, и набрали три важных балла для борьбы за третье-четвертое место.

Падерборн — Боруссия М 1:3

Голы: Мишель, 54 — Херрманн, 4, Штиндль, 55, 73

Падерборн: Цингерле — Дрегер, Хюнемайер, Коллинз — Эванс (Мамба, 64), Риттер, Гжасула, Антви-Аджей — Сабири — Михель, Србены (Килиан, 75)

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Янчке, Бенсебаини (Вендт, 84) — Крамер, Нойхаус — Херрманн (Траоре, 74), Штиндль (Бенеш, 74), Хофманн — Эмболо

Предупреждения: Сабири, Хюнемайер — Бенсебаини, Янчке

Удаление: Хюнемайер, 65

Байер же в 33 туре отправился к набравшей ход Герте и оступился. Голы Куньи и Лукебакио опустили "фармацевтов" на пятое место.

Герта — Байер 2:0

Голы: Кунья, 22, Лукебакио, 54

Герта: Ярстейн — Пекарик (Клунтер, 51), Штарк, Бойата, Торунарига — Лукебакио (Эссвайн, 69), Груйич, Дарида, Платтенхардт — Пьонтек (Ибишевич, 89), Кунья

Байер: Градецки — Драгович, Тапсоба (Аларио, 57), Та, Венделл — Баумгартлингер (Амири, 75), Арангис (Демирбай, 46) — Диби, Хаверц, Бейли (Вирц, 75) — Фолланд (Паулиньо, 46)

Предупреждения: Лукебакио, Груйич, Клунтер, Штарк — Тапсоба, Драгович, Аларио