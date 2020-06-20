Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бавария — Фрайбург.
Фото: twitter.com/FCBayernEN
20 июня 2020, 23:24
Бавария уже в ранге чемпиона принимала на своем поле Фрайбург и сумела одолеть своего соперника.
Обзор матча:
Бавария — Фрайбург 3:1
Голы: Киммих, 15, Левандовски, 24, 37 — Холер, 33
Бавария: Ульрайх — Павар, Мартинес (Ричардс, 85), Боатенг, Эрнандес — Киммих, Горецка — Сингх (Коман, 64), Мюллер (Мусиала, 88), Кюизанс (Зиркзее, 64) — Левандовски
Фрайбург: Шволов — Шмид, Линхарт, Хайнц, Гюнтер (Абраши, 87) — Шаллаи (Квон Чхан Хун), Кейтель (Франтц, 64), Хефлер, Грифо (Иттер, 75) — Холер (Вальдшмидт, 64), Петерсен.