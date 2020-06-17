Германия

Форвард Баварии высказался о победе в матче с Вердером.

В поединке 32-го тура немецкой Бундеслиги Бавария отправилась в гости к Вердеру, где оформила досрочное чемпионство Германии в сезоне-2019/20 благодаря минимальной победе (0:1).

Автором единственного гола в этом матче стал нападающий Роберт Левандвовски, который поделился эмоциями от положительного для своей команды результата.

"Мы — чемпионы Германии. Конечно довольно сложно праздновать без болельщиков. Не хватает этого дополнения, этой страсти. Но мы все равно очень довольны".

"Это был непростой сезон, мы долго боролись за титул. Надеюсь, что скоро мы сможем праздновать с болельщиками на стадионе".

"В первом тайме Вердер играл более оборонительно, но хорошо. Во втором тайме мы должны были забивать, тогда нам было бы проще. Мы показали, что являемся лучшей командой Германии. В Лиге чемпионов мы хотим сыграть еще лучше", — приводит слова Левандовски официальный сайт Баварии.

Стоит отметить, что если Бавария досрочно оформила чемпионство Германии, то Падерборн потерял все шансы на сохранение прописки в высшем немецком дивизионе. Арминия же в следующем сезоне будет выступать в Бундеслиге.