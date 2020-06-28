Германия

Завершились матчи 34-го тура Второй Бундеслиги.

Сегодня, 28 июня, состоялись важные поединки для Хайденхайма и Гамбурга. Клубы должны были добиться положительного результата, чтобы выйти в стыковые матчи, за право принять участие в Бундеслиге в следующем сезоне.

Что касается Гамбурга, то клубу необходимо было набрать лишь один пункт, и третье место было бы за ними. Однако "динозавры" уступили со счетом 1:5 Зандхаузен.

В свою очередь, Хайденхайм проиграл Арминии, но, учитывая неудачу Гамбурга, это никак не повлияло на турнирную таблицу.

Таким образом, Хайденхайм сразится с Вердером за право сыграть в Бундеслиге в сезоне-2020/21.