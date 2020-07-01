Германия

Молодой француз присоединился к мюнхенскому клубу.

Защитник ПСЖ Ньянзу Куасси перешел в Баварию, сообщает официальный твиттер немецкого клуба.

Французский центрбек поставил подпись под четырехлетним контрактом с "красными", который рассчитан до июня 2024 года. К новому клубу 18-летний игрок присоединился на правах свободного агента.

Куасси является воспитанником ПСЖ, дебютировав в первой команде в декабре 2019 года. В завершившемся сезоне защитник провел 15 поединков в футболке "сине-красных", отличившись тремя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Бавария объявила о подписании голкипера Шальке Александера Нюбеля.