Германия

Мюнхенский клуб завершил трансфер вратаря Шальке.

Голкипер Шальке Александер Нюбель перешел в Баварию, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

Молодой игрок прибыл в расположение "красных", где успешно прошел медобследование. После немецкий вратарь поставил подпись под контрактом с клубом до июня 2025 года.

Бавария согласовала переход Нюбеля на правах свободного агента еще в январе и завершила трансфер после окончания сезона.

"Первые впечатления очень хорошие. Я хотел сделать следующий шаг. Моя цель – продолжать постепенное развитие и добиться больших успехов с Баварией", – прокомментировал переход Нюбель.

В завершившемся розыгрыше Бундеслиги 23-летний страж ворот провел 29 поединков в составе Шальке, пропустив 44 гола.