Испанский защитник покинул клуб из Бундеслиги.
Хуан Миранда, Getty Images
01 июля 2020, 13:36
Защитник Хуан Миранда вернулся в Барселону из аренды в Шальке, сообщает официальный твиттер немецкого клуба.
Арендное соглашение испанского фулбека с "кобальтовыми" подошло к концу, и стороны не стали продолжать сотрудничество.
Миранда присоединился к Шальке прошлым летом на правах аренды. В завершившемся сезоне 20-летний игрок провел 8 поединков в футболке "сине-белых" и отличился одним ассистом.
Действующий контракт защитника с Барселоной рассчитан до июня 2021 года.
Ранее сообщалось, что в подписании Миранды заинтересован Порту.