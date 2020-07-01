Германия

Испанский защитник покинул клуб из Бундеслиги.

Защитник Хуан Миранда вернулся в Барселону из аренды в Шальке, сообщает официальный твиттер немецкого клуба.

Арендное соглашение испанского фулбека с "кобальтовыми" подошло к концу, и стороны не стали продолжать сотрудничество.

Миранда присоединился к Шальке прошлым летом на правах аренды. В завершившемся сезоне 20-летний игрок провел 8 поединков в футболке "сине-белых" и отличился одним ассистом.

Действующий контракт защитника с Барселоной рассчитан до июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что в подписании Миранды заинтересован Порту.