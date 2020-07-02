Германия

Ранее "десятка" принадлежала полузащитнику Марио Гетце, который покидает клуб.

Хавбек Торган Азар со следующего сезона будет играть за дортмундскую Боруссию под 10-м номером, сообщил официальный твиттер-аккаунт "желто-черных".

Торган перебрался в Дортмунд летом прошлого года. На его счету 7 голов и 14 ассистов в 43 матчах за команду во всех турнирах.

Ранее "десятка" принадлежала Марио Гетце. Хавбек покидает клуб. Интерес к Марио приписывают Атлетико, а также четырем итальянским клубам.

Летний новичок Боруссии, правый защитник Тома Менье, будет играть под 24-м номером.