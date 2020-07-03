Руководитель прокомментировал трансфер вингера.
Карл-Хайнц Румменигге, getty images
03 июля 2020, 11:59
Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге поделился своими эмоциями после трансфера Лероя Сане из Манчестер Сити.
"Мы очень счастливы, что можем поприветствовать Сане в Баварии. Это великолепный футболист, который на протяжении последних лет наглядно демонстрировал свой уровень, особенно в национальной сборной. У него также очень хороший характер".
"Перед нами стоит цель собрать в Баварии лучших немецких футболистов, и подписание Сане подчеркивает это намерение.
"Я хотел бы сделать Салихамиджичу большой комплимент за успешное осуществление этого трансфера", — сказал Румменигге официальному сайту Баварии.
Ранее трансфер прокомментировал сам Салихамиджич, ответив плодотворные переговоры с Сити.