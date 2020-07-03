Германия

Руководитель прокомментировал трансфер вингера.

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге поделился своими эмоциями после трансфера Лероя Сане из Манчестер Сити.

"Мы очень счастливы, что можем поприветствовать Сане в Баварии. Это великолепный футболист, который на протяжении последних лет наглядно демонстрировал свой уровень, особенно в национальной сборной. У него также очень хороший характер".

"Перед нами стоит цель собрать в Баварии лучших немецких футболистов, и подписание Сане подчеркивает это намерение.

"Я хотел бы сделать Салихамиджичу большой комплимент за успешное осуществление этого трансфера", — сказал Румменигге официальному сайту Баварии.

Ранее трансфер прокомментировал сам Салихамиджич, ответив плодотворные переговоры с Сити.