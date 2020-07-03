Германия

Функционер поделился мнением о трансфере мюнхенского клуба.

Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич поделился своим мнением о приобретении полузащитника Манчестер Сити Лероя Сане.

"Мы очень счастливы, что Лерой стал футболистом Баварии. Лерой относится к тем футболистам, которые могут сделать разницу в игре, благодаря своим качествам он сделает нашу команду сильнее. С Сержем Гнабри, Кингсли Команом и Лероем у нас теперь есть на флангах гибкость самого высокого уровня.

Я хотел бы поблагодарить Манчестер Сити за доверительные конструктивные переговоры. Также я хотел бы поблагодарить нашего президента и председателя наблюдательного совета Херберта Хайнера, который с самого начала поддерживал этот трансфер несмотря на непростые условия из-за пандемии коронавируса", – приводит слова Салихамиджича официальный сайт клуба.

Ранее Сане заявлил, что намерен выиграть Лигу чемпионов с Баварией.