Германия

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру Кубка НФС.

Бавария и Байер сойдутся в финальном поединке Кубка Германии. Специалисты компании Parimatch считают шансы мюнхенцев куда большими – вероятность их победы оценена коэффициентом 1,32.

Коэффициент на ничью в основное время составляет 6,2, а на победу Байера – и вовсе 8,6.

В прошлом году Бавария в финальном матче разгромила Лейпциг 3:0. Parimatch оценивает вероятность такого же счета в этой игре коэффициентом 10.

Вы сможете следить за ходом игры Байер – Бавария в текстовой онлайн-трансляции Football.ua. Встреча начнется сегодня в 21:00.