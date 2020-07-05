Германия

Менеджер считает своего форварда претендентом на награду.

Главный тренер Баварии Ханси Флик высказал свое мнение о шансах форварда Роберта Левандовски завоевать Золотой мяч.

"Пятьдесят один гол в сезоне — это уже очень сильный показатель. Посмотрите, как он работает с мячом, как он забивает. Это то, что отличает его от других. Он уверен в своем качестве".

"Он забил 34 гола в Бундеслиге, и многие задаются вопросом, как игрок из чемпионата Германии может выиграть Золотой мяч. Так почему бы и нет? Он выложился полностью для этого достижения в этом году, и я бы пожелал ему удачи", — цитирует Флика Goal.

Ранее немецкий специалист рассказал о вероятности ухода полузащитника Тиаго Алькантары из команды.