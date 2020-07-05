Германия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка решающего поединка немецкого кубка.

Бавария одержала победу в финале над Байером со счетом 4:2 и стала обладателем Кубка Германии.

В составе "красных" дубль оформил Роберт Левандовски, еще по голу забили Давид Алаба и Серж Гнабри, а у "фармацевтов" голами отличались Свен Бендер и Кай Хаверц.



Байер — Бавария 2:4

Голы: С. Бендер, 63, Хаверц, 90+4 (пен.) — Алаба, 16, Гнабри, 24, Левандовски, 61, 89.

Байер: Градецки — Л. Бендер (Вайзер, 81), Тапсоба, С. Бендер, Венделл — Арангис, Баумгартлингер (Демирбай, 46) — Диаби, Амири (Фолланд, 46), Бейли (Беллараби, 77) — Хаверц.

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг (Эрнандес, 69), Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Гнабри (Коутиньо, 87), Мюллер (Тиаго, 87), Коман (Перишич, 67) — Левандовски.

Предупреждения: Венделл — Левандовски.