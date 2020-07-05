Германия

Заменить Тимо Вернера в РБ Лейпциг может Адам Гложек.

Нынешним летом состав РБ Лейпциг может пополнить юный форвард пражской Спарты Адам Гложек — сообщает Bild.

17-летний Гложек в первой команде Спарты в сезоне-2019/20 сыграл 29 матчей (4 гола и 8 ассистов). Адам может действовать на позиции центрфорварда, второго форварда или вингера (на обоих флангах).

Помимо "быков", чешским талантом интересовалась Боруссия Д, но сам Адам предпочитает Лейпциг, поскольку он расположен ближе к Праге (2 часа езды от дома), там играет его соотечественник Патрик Шик, сама команда молодая (средний возраст в завершившемся сезоне Бундеслиги 24,5 года), а возглавляет ее Юлиан Нагельсманн, отлично умеющий "раскрывать" молодежь.

Контракт Гложека со Спартой рассчитан до июня 2022 года, и пражане хотят за него 15 миллионов евро.