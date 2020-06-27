Германия

Немецкий нападающий отметился голом в игре против Аугсбурга.

Тимо Вернер отличился голом в поединке против Аугсбурга на 28-й минуте, открыв счет.

Немецкий нападающий забил 94 гола в футболке "быков". Таким образом, он покинет клуб в ранге лучшего бомбардира в истории.

Тимо в нынешней кампании провел 43 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 32 гола и сделал 13 результативных передач.

Напомним, что данный матч стал последним для Вернера за "быков". Нападающий уже подписал контракт с Челси.