Германия

"Динозавры" обрели нового главного тренера.

Официальный сайт Гамбурга сообщает, что новым главным тренером команды стал экс-наставник Оснабрюка Даниэль Тиун.

Отмечается, что "динозавры" подписали с новым специалистом контракт на два года, выплатив бывшему клубу тренера 300 тысяч евро компенсации.

Ранее сообщалось, что Гамбург покинул Дитер Хекинг, который проработал в команде всего один сезон, но не смог добиться квалификации в первую Бундеслигу.

Напомним, что "динозавры" шли в топ-3 во второго тура первенства, но в 33-м туре допустили осечку, так и не сумев вернуться на необходимые позиции.