"Динозавры" обрели нового главного тренера.
Динаэль Тиун, фото Гамбург
06 июля 2020, 17:15
Официальный сайт Гамбурга сообщает, что новым главным тренером команды стал экс-наставник Оснабрюка Даниэль Тиун.
Отмечается, что "динозавры" подписали с новым специалистом контракт на два года, выплатив бывшему клубу тренера 300 тысяч евро компенсации.
Ранее сообщалось, что Гамбург покинул Дитер Хекинг, который проработал в команде всего один сезон, но не смог добиться квалификации в первую Бундеслигу.
Напомним, что "динозавры" шли в топ-3 во второго тура первенства, но в 33-м туре допустили осечку, так и не сумев вернуться на необходимые позиции.