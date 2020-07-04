Германия

Тренер не справился с задачей возвращения клуба в Бундеслигу.

Гамбург не станет продлевать контракт с главным тренером команды Дитером Хекингом, сообщает Sky. Спортивный директор клуба Йонас Болдт и Хекинг не договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Хекинг возглавил Гамбург прошлым летом. С ним команда со второго тура чемпионата шла в топ-3, что давало право выхода в Бундеслигу (первые два места – напрямую, третье – через стыковые матчи).

Однако в 33-м туре "динозавры" проиграли конкуренту Хайденхайму и вылетели из топ-3. В последнем туре Гамбург проиграл 1:5 Зандхаузену, хотя ничьей в итоге хватило бы для третьего места.

После провала с повышением в классе Гамбург расстался с пятью футболистами.

Кандидатом на должность тренера Гамбурга является Димитриос Граммоцис. Экс-игрок Гамбурга в прошлом сезоне неожиданно привел Дармштадт к пятом месту во Второй Бундеслиге, однако не договорился о новом контракте с "лилиями". Они уже назначили Маркуса Анфанга.